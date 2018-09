'Winst Trump verhoogt nervositeit over Europese politieke klimaat’

Volgens Lawson zal de uitkomst van de Amerikaanse verkiezingen waarschijnlijk de kans op een politiek schok in Europa niet vergroten, maar wordt in zijn visie de nervositeit over de komende stemronde volgend jaar in onder meer Duitsland en Frankrijk wel aangewakkerd.

Stephanie Kelly, econoom Europa bij Standard Life, meent verder dat de verkiezing van Trump de hoop op het boeken van vooruitgang in de onderhandelingen met Europa over transatlantische verdragen de kop heeft ingedrukt.

Aan de andere kant kan een budgettaire sterke verruiming in de VS op korte termijn economisch ook ten goede komen aan Europa, stelt Kelly.