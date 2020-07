Column: coronavirus bindt beleggers een blinddoek voor

De beurs van Frankfurt maandag. Ⓒ REUTERS

Amsterdam - Beleggen is een kwestie van vooruitkijken. Je probeert in te schatten of de omzet en winst van een bedrijf zich zo ontwikkelen, dat het interessant is om er geld in te steken. Door de coronapandemie is vooruitkijken een stuk lastiger geworden. Door de virusuitbraak beleggen we allemaal met een blinddoek voor.