Duitse projectontwikkelaar Project failliet

Volgens advocatenkantoor Schultze & Braun hebben tot nu toe drie van de vier bedrijven van de groep faillissement aangevraagd. Naar verwachting volgt de vierde spoedig. Project is voornamelijk actief in Berlijn, München, Hamburg, het Rijn-Maingebied, het Rijnland en Neurenberg.

Reorganiseren

„Een belangrijke reden voor het faillissement is de enorme stijging van de bouwkosten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het was niet mogelijk om deze kostenstijgingen door te berekenen aan klanten”, staat in een verklaring. De advocaten hopen de bedrijfsvoering wel voort te zetten door eventueel het kantoor te reorganiseren.

Volgens de website van het bedrijf waren eind juni 120 projecten met een investeringsbedrag van €3,2 miljard euro in uitvoering of in voorbereiding in heel Duitsland.

Reeks faillisementen

Project is niet het enige bedrijf in de bouw in Duitsland met financiële problemen. Een snelle stijging van de rente in combinatie met hogere bouwprijzen zorgden de afgelopen maanden voor een reeks faillissementen in de sector.

In heel Duitsland komen steeds meer berichten binnen dat projectontwikkelaars afgewerkte appartementen en huizen niet of pas na maanden kunnen verkopen omdat kopers ze niet kunnen betalen. Als vastgoedontwikkelaars in problemen komen, beperkt de gevolgschade zich niet alleen tot investeerders en kopers. Vaak blijven de bouwbedrijven die werken in opdracht van de ontwikkelaars met onbetaalde facturen achter.