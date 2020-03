Eneco definitief in Japanse handen

Ⓒ ANP XTRA

AMSTERDAM (ANP) - Eneco is definitief in handen gekomen van de Japanse bedrijven Mitsubishi en Chubu Electric Power. Alle 44 gemeenten die aandelen hadden in het energiebedrijf, hebben ingestemd met de overname. Ook de benodigde vergunningen van toezichthouders zijn verleend.