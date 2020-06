Brent-olie stijgt boven $40 per vat

Volgens analisten Warren Patterson en Wenyu Yao van ING Research wordt de prijsstijging nu specifiek veroorzaakt door toenemend optimisme dat het oliekartel OPEC met zijn partners zoals Rusland tijdens de geplande vergadering van 9-12 juni in Wenen tot een verdere productiebeperking komen. Rusland zou voor verlenging van de eerdere beperking met zeker nog een maand zijn.

De vergadering zou echter ook naar 4 juni vervroegd worden, wat de markt opvat als een signaal dat eerder wordt ingegrepen door het blok van landen, dat ruim een kwart van de oliemarkt in bezit heeft.

Tegelijkertijd is de behoefte aan ruwe olie weer licht toegenomen, nu bedrijven uit de lockdowns komen. De voorraden aan olie namen volgens cijfers van API van woensdag verder af, met 483 miljoen vaten in de afgelopen week.

Afname voorraad

Vandaag meldt het energieagentschap EIA of uit de grote Amerikaanse voorraad met WTI-olie opgeslagen in Cushing veel olie is afgenomen.

Volgens ING is het maar de vraag wat de extra maand met beperking gaat opleveren, nu vraag en aanbod dichter bij elkaar zijn gekomen.

,,De prijzen zijn afgelopen maand al significant gestegen. De markt ging in de overgang van een significant overschot naar een tekort voor de tweede helft dit jaar, prijzen zouden de rest van het jaar oplopen”, aldus ING Research-analisten Warren Patterson en Wenyu Yao woensdag in een sectorrapport.

Tegelijkertijd ziet ING dat eerder afgesloten oliebronnen worden heropend in de Verenigde Staten, in ieder geval Parsley Energy en EOG Resources hebben dit aangekondigd.

In april ging een future-contract voor later levering van Amerikaanse WTI-olie nog naar een negatieve prijs: kopers van deze termijnovereenkomst kregen ruim $40 per vat toe als ze deze olie maar zouden afnemen.