Column: overdreven groene ECB

Ⓒ ANP XTRA

Alles moet groen, ook de financiële markten. Ik ben voor. Bij meerdere lezers zullen de nekharen nu omhoog gaan. Hou dat nog even vast. De nuance komt later. Waar ik niet genuanceerd over ben is de rol van de Europese Centrale Bank, de ECB. Op de weg naar duurzaamheid is in het rijtje overheid, bedrijven, consumenten en beleggers geen plek voor deze instelling. Die het bovendien al lastig genoeg heeft om haar inflatiedoelstelling te halen.