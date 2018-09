Blik beleggers op ABN AMRO en Delta Lloyd

ABN AMRO maakte bekend zijn bezuinigingen verder op te voeren en verwacht dat daarbij nog eens 1500 banen verloren gaan. De nieuwe bezuiniging moet zo'n 400 miljoen euro aan besparingen opleveren en komt bovenop de reorganisatieplannen die de afgelopen maanden al zijn gemeld. De bank zag zijn nettowinst vorig kwartaal met bijna een vijfde stijgen.

Delta Lloyd gaf aan in gesprek te blijven met NN Group over diens voorgenomen overnamebod op het bedrijf. De verzekeraar wees begin oktober een indicatief bod van 5,30 euro van de hand, maar ziet ,,substantiële'' voordelen in een mogelijke fusie met NN Group. Delta Lloyd liet verder weten zijn besparingen verder op te voeren, zodat de operationele kosten in 2018 ruim 5 procent lager uitkomen dan eerder werd voorspeld.

MidKapper IMCD, die ook de boeken opende, zag zijn omzet en winst in de eerste negen maanden van dit jaar flink toenemen. De chemicaliëndistributeur sprak van een ,,solide groei'', ondanks de uitdagende marktomstandigheden en negatieve wisselkoerseffecten waar het bedrijf last van heeft. Ook Corbion kan bewegen, na de bekendmaking dat het de krachten bundelt met Total in de ontwikkeling van bioplastics.

ING verlaagde het advies voor fietsenfabrikant Accell naar houden. De bank verlaagde ook zijn koersdoel voor KPN, maar handhaafde zijn koopadvies.

De Europese beurzen zijn dinsdag met winst gesloten. De AEX-index eindigde 0,9 procent hoger op 450,54 punten. De MidKap steeg 1,2 procent tot 647,33 punten. De belangrijkste beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen gingen tussen de 0,4 en 0,6 procent hoger de handel uit.

De euro was voorbeurs 1,0751 dollar waard, tegen 1,0730 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag. Amerikaanse olie werd 0,3 procent duurder op 45,95 dollar per vat. Brentolie werd verhandeld voor 47,12 dollar per vat, een prijsstijging van 0,4 procent.