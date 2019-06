Bitcoin explodeert richting $13.000

De munt stond vorig jaar op een waarde van $3500.

Vooral in de Aziatische handel blijkt de bitcoin - die ooit bij $19.000 stokte - zeer gewild bij beleggers geworden. Aziatische handelaren verwerkten het nieuws dat de Federal Reserve geen renteverlaging in het vooruitzicht heeft gesteld, terwijl grote beleggingsfondsen steeds sceptischer zijn geworden over het slagen van een handelsdeal.

De kans dat de VS en China eind deze week tijdens de G20-top tot een overeenkosmt komen, achten deze beleggers voor 65% niet haalbaar meer.