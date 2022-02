ACM gaat energiebedrijven na de winter extra controleren

Premium Financieel

’Ik schrik me vaak rot bij de kassa’

Het leven is dit jaar flink duurder geworden en dat merken we aan alles. Van het tijgerbrood in de supermarkt, dat niet meer onder de euro te krijgen is, tot de tankbeurt die zo twee tientjes duurder is geworden. Vijf Nederlanders geven inzicht in hun huishoudboekje en vertellen door welke kosten zi...