Werkvraag: wie betaalt bij ov-staking extra kosten om op werk te komen?

Door Edith van Schie

Ons bedrijf zit midden in de stad en er is geen (betaalbare) parkeergelegenheid. Medewerkers die buiten de stad wonen, komen allemaal met het openbaar vervoer. Tijdens de aangekondigde ov-staking zullen we mensen die thuis kunnen werken, vragen dat te doen, maar voor sommige functies is dat onmogelijk. Nu vraag ik me af wie er opdraait voor de extra tijd en kosten om op het werk te verschijnen. De werkgever of de werknemer?