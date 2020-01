Goed nieuws voor werknemer: loonzakje nu écht voller

Werknemers in de horeca waren in 2019 spekkoper met ruim 3% loon erbij. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - Werknemers lijken eindelijk te gaan profiteren van de economische groei. De cao-lonen zijn het afgelopen jaar gestegen met 2,5%. Dat is de grootste stijging in de laatste tien jaar, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag naar buiten brengt. En het feestje gaat nog wel even door.