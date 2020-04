ABN: centrale banken knellen rente schuldopkopers af

ABN Amro aan de Amsterdamse Zuidas. Ⓒ Hollandse Hoogte / John Schaffer ABN AMRO BANK N.V. 6.31 -4.1 %

Amsterdam - Grote opkoopprogramma’s van centrale banken gaan de risicovergoeding voor kopers van obligaties volledig beperken. Van marktwerking is in de handel in staatsobligaties en al snel ook in bedrijfsobligaties vrijwel geen sprake meer, zegt Mary Pieterse-Bloem, hoofd obligatiebeleggingen bij ABN Amro.