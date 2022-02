Beursblog: banken VS zitten Dow dwars; malaise ING drukt AEX

Premium Geld

Hypotheekrente terug boven 2%, vrees voor effect Oekraïne

In februari ging de hypotheekrente in een rechte streep omhoog, naar het hoogste niveau in ruim twee jaar. Afgelopen week is de stijging wel iets afgevlakt. De crisis in de Oekraïne kan weer zorgen voor een verdere stijging, klinkt het.