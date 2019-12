’Andrew Bailey favoriet als nieuwe BoE-baas’

Bailey is nu nog het hoofd van financieel toezichthouder FCA, maar was eerder al een van de beleidsbepalers van de BoE. Zijn kandidatuur werd tot nu toe overschaduwd door enkele financiële schandalen waardoor vraagtekens werden gezet bij zijn effectiviteit als FCA-baas.

Minouche Shafik, directeur van de London School of Economics, zou afgelopen weekend te horen hebben gekregen dat zij niet meer in de race was. Naar verluidt was de Britse premier Boris Johnson niet te spreken over haar kritische houding ten opzichte van de Brexit. Dat speelde een belangrijke rol in de selectieprocedure.

Volgens de Financial Times zijn er nog enkele outsiders die ook kans maken op de baan. Het Britse parlement hoeft de benoeming niet goed te keuren.