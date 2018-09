Extra bescherming voor staalindustrie EU

Dat maakte de commissie maandag bekend. Onderzoek op verzoek van Europese staalbedrijven heeft uitgewezen dat Chinese fabrikanten de betreffende producten tegen dumpprijzen in Europa hebben verkocht. Het dagelijks bestuur van de EU beslist binnen zes maanden of de extra heffingen blijvend zijn. In de tussentijd geven ze Europese staalproducenten ,,ademruimte''.

