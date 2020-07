Koperprijs stijgt door zieke Chileense mijnbouwers

Chili is goed voor een kwart van de wereldwijde koper productie. Het basismetaal, vanwege zijn hittebestendigheid en prijs veel gebruikt in elektronica, bedradingen en motoren, steeg afgelopen maand met bijna 10% in prijs.

Door recente aanvoerproblemen van koper en tweedehands metaal, veroorzaakt door reisbeperkingen om verspreiding van het virus te beperken, is koper schaarser geworden.

De termijnmarktprijzen op de metalenbeurs London Metals Exchange (LME) kwamen al boven de grens van $6000 per ton. Volgens ING Research helpt de verzwakte dollar de kooplust van koper. De vraag naar het metaal vanuit Azië liep afgelopen maanden op nadat steeds meer fabrieken uit de lockdowns komen.

De grondstoffenanalisten van ING zien een verdere prijsstijging tijdens de zomer. Met de steunpakketten en het heropenen van de economie is er voor komende maanden weinig reden voor een prijsdaling van koper, aldus de bank.