Wat deden gravin Eloïse en trendexpert Adjiedj Bakas op Amsterdamse Canal Parade?

Het leek wel of de deelnemers en toeschouwers in hun kleurige boten in de grachten van de hoofdstad alleen maar uitgelatener werden toen het ging regenen. Ook op de bestuursboot van Pride Amsterdam waar de regenboogparaplus werden opengeklapt en vervolgens ritmisch op de muziek werden meebewogen.

Bestuurslid en trans-psychiater Glenn Helberg (l.) en zijn gast, Mpanzu Bamenga, die een rechtszaak over etnisch profileren door de politie won.