AEX duikt verder omlaag tot onder 550

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 1,2% lager op 547,68 punten. De Midkap ging 1,3% achteruit naar 811 punten.

Door een storing bij onze leverancier worden de koersen op DFT niet goed weerggegeven.

Beleggers bleven in de greep van de opgelaaide handelsoorlog nadat de Amerikaanse president Trump eind vorige week had gewaarschuwd nieuwe importheffingen te gaan heffen op Chinese producten. In Azië was de stemming opnieuw bedrukt. De Nikkei-index in Japan viel maandag nog eens 1,7% terug.

In de geheel roodgekleurde AEX keek ArcelorMittal aan tegen een koersdaling van 3,1%. ASML stond ook flink onder druk met een verlies van 2,2%. Aegon koerste 1,4% lager.

Bij de middelgrote fondsen schoot PostNL maar liefst 8,8% omhoog. Beleggers reageeden enthousiast op de resultaten van het post- en pakjesbedrijf