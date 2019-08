KPN, PostNL lichtpuntjes rood Damrak

De AEX-index werd rond 12.30 uur 1,5% omlaag getrokken naar 545, punten, het laagste niveau sinds medio juni. De Midkap ging 1,7% achteruit naar 807,26 punten. De bedrijvigheid van de dienstensector in Europa zakte weg.

De Dax in Frankfurt en de Cac40 in Parijs raakten 1,6% respectievelijk 1,9% kwijt.

China heeft dit weekend maatregelen genomen tegen het initiatief van president Trump om extra handelstarieven voor Chinese goedren in te voeren. Peking stond toe dat de Chinese yuan zakte naar het laagste niveau in tien jaar. Het schortte de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op.

In Azië viel de Nikkei-index 1,7% terug.

„De financiële markt is steeds meer politiek en een beetje poker geworden. Trump zet zoals altijd heel hoog in, om een hoog eindresultaat te bereiken. Maar de Chinezen en anderen pikken dat niet meer. De devaluatie van de yuan is een eerste signaal, en Peking heeft meer opties”, zegt valutahandelaar Robin van Baak van NBWM. De markt weegt dat China fors olie van Iran inkoopt om de Amerikaanse sancties te dwarsbomen. Ook kan het zijn grote voorraad Amerikaanse staatsobligaties beginnen te verkopen. „Maar ze snijden zich in de vingers. Dit is allemaal slecht voor de export. Uiteindelijk hebben ze elkaar toch nodig.”

Bekijk ook: Beleggen om handelsoorlog te ontduiken

De euro kan voorlopig profiteren, aldus Van Baak. Er wordt flink geleend in euro’s en tegen hoge rentes weggezet richting aandelen, om die eventueel te verkopen. „Maar ook Brexit en rentebeleid van de ECB bieden genoeg onzekerheid”, waarschuwt de NBWM-valutahandelaar.

De bitcoin steeg 7% richting $11.772.

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX keek ArcelorMittal aan tegen een koersaderlating van 4,5%. Kepler heeft het staalconcern van de kooplijst gehaald.

De financiële waarden stonden ook flink onder druk. ING dook 4,4% omlaag. Aegon moest 3% afstaan.

DSM werd eveneens geraakt met een terugval van 4,4%. ABN Amro heeft de koopaanbeveling voor het fijnchemieconcern vervangen door een ’houden-advies’.

Verder zat Adyen in de achterhoede en gleed 3,6% weg.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco-Westfield was wederom een positieve uitzonder en won 0,5%, achter koploper Takeaway (+1,4%) dat de overname van Just Eat beklonken zag worden.

KPN werd 0,3% meer waard.

Bij de middelgrote fondsen schoot PostNL 5,7% omhoog. Beleggers reageerden enthousiast op de resultaten van het post- en pakjesbedrijf. Voor KBC vielen de resultaten tegen. Fagron (+4%) was ook in trek in reactie op de halfjaarcijfers. De toeleverancier voor apotheken zag zowel de omzet en de winst stijgen uit de voortgezette activiteiten.

Meer financieel nieuws via de mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!