Vooral Arcelor en ING hard geraakt

De AEX-index werd rond elf uur 2% omlaag getrokken naar 543,39 punten, het laagste niveau sinds medio juni. De Midkap ging 1,7% achteruit naar 807,26 punten.

Elders in Europa kleurden de borden ook opnieuw dieprood. De Dax in Frankfurt en de Cac40 in Parijs raakten 1,6% respectievelijk 1,9% kwijt.

Beleggers bleven in de greep van de opgelaaide handelsoorlog nadat de Amerikaanse president Trump eind vorige week had gewaarschuwd nieuwe importheffingen te gaan heffen op Chinese producten. China heeft dit weekend tegenmaatregelen genomen. Peking stond toe dat de Chinese yuan zakte naar het laagste niveau in tien jaar en schortte de inkoop van Amerikaanse landbouwproducten op. In Azië was de stemming opnieuw bedrukt. De Nikkei-index in Japan viel maandag nog eens 1,7% terug.

In de vrijwel geheel roodgekleurde AEX keek ArcelorMittal aan tegen een koersaderlating van 4,5%. Kepler heeft het staalconcern van de kooplijst gehaald. De financiële waarden stonden ook flink onder druk. ING dook 4,4% omlaag. Aegon moest 3% afstaan.

DSM werd eveneens geraakt met een terugval van 4,4%. ABN Amro heeft de koopaanbeveling voor het fijnchemieconcern vervangen door een ’houden-advies’. Verder zat Adyen in de achterhoede en gleed 3,6% weg.

Vastgoedfonds Unibail Rodamco-Westfield was een positieve uitzonder en won 1,3%. KPN werd 0,3% meer waard.

Bij de middelgrote fondsen schoot PostNL 5,7% omhoog. Beleggers reageerden enthousiast op de resultaten van het post- en pakjesbedrijf. Fagron (+4%) was ook in trek in reactie op de halfjaarcijfers. De toeleverancier voor apotheken zag zowel de omzet en de winst stijgen uit de voortgezette activiteiten.

