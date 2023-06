Horeca vaakst belast met schuldenstress

De meest gegeven reden om kostenstijgingen niet volledig door te rekenen, is angst om de concurrentiepositie geweld aan te doen met een prijsverhoging. Voor 28% van de bedrijven was dat de belangrijkste reden. Nog eens 20% vreest veel of een beetje minder af te zetten, terwijl 23% vast zit aan contracten die het doorberekenen in de weg staan. Een kwart van de bedrijven heeft dit probleem niet, omdat het geen kostenstijgingen ondervindt of die volledig kunnen doorschuiven naar hun klanten. Met name in de onroerendgoedsector zaten wettelijke bepalingen prijsstijgingen in de weg.

Het merendeel van de bedrijven had in april een schuldenlast die even hoog of lager was dan een jaar eerder. Bijna 95% beschouwt die als dragelijk, voor ruim 5% is die problematisch. De schuldenlasten namen vooral toe bij bedrijven die actief zijn in onroerend goed, maar relatief weinig ondernemers in deze sector beschouwden die als problematisch.

Horeca

De horeca, waar ook een relatief grote toename van de schuldenlast plaatsvond, springt eruit als sector waar de schulden het vaakst als problematisch worden gezien. Dat is bij 13% van de horecazaken het geval. Ook de categorie ’overige dienstverlening’ scoorde relatief zorgelijk met 10% van de bedrijven die een schuldenlast rapporteerde die zo zwaar was dat ondernemers zich zorgen maakten.