Top bedrijven Korea gepolst over schandaal

De vertrouwelinge, de 60-jarige Choi Soon-sil, misbruikte haar positie als trouwe vriendin van Park. Ze kreeg inzage in regeringsstukken en zamelde bij bedrijven veel geld in voor twee vage stichtingen. Ze is wegens machtsmisbruik en fraude 3 november gearresteerd.

Het persbureau Yonhap meldde zondag dat Lee en de baas bij LG, Koo Bon-moo, voor zondag in de agenda van de aanklagers staan. Beiden zijn apart van elkaar vorig jaar in juli bij president Park geweest voor een gesprek onder vier ogen. De aanklagers willen graag weten waar dat over ging en hoe dat gesprek tot stand kwam .