Onvrede boeren en tuinders over ’hun’ grote coöperaties

Amsterdam - De coöperatie is niet weg te denken in de agrarische sector, maar bij de twee grootste van het land, zuivelreus FrieslandCampina en bloemveiling FloraHolland, piept en kraakt het tussen bestuur en leden en de leden onderling. Veranderingen zijn nodig, want anders dreigt de coöperatie te ontploffen en er is geen betere marktplaats voor boeren en tuinders.