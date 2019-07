ASMI boekt verkooprecord

Ook het nettoresultaat van het chipbedrijf uit Almere kwam hoger uit dan vorig kwartaal en in dezelfde maanden van vorig jaar.

In 2018 boekte ASMI voor €175,9 miljoen aan orders in het tweede kwartaal, afgelopen periode was dat voor €373,1 miljoen.

De omzet ging afgelopen driemaandsperiode naar €363 miljoen. Dat beeld vertekent enigszins: exclusief de inkomsten uit een patentgeschil (€103 miljoen) bedroeg de omzet €260 miljoen, een omzetstijging van 25% op jaarbasis.

Dat was boven de eigen inschatting van de volatiele markt. De techmarkt verkeert juist in grote zorgen over hoeveel orders klanten aandurven vanwege de aanhoudende handelsoorlog tussen de VS en China.

"Onze order-intake was opnieuw zeer sterk"

De brutowinstmarge ging van 42% naar 59%, ook vergeleken op jaarbasis. Het operationeel resultaat ging van ruim €30 miljoen naar €150,2 miljoen afgelopen kwartaal.

Vooraf rekende ASMI zelf op een omzet van €230 miljoen tot €250 miljoen, met een orderinstroom van tussen €240 miljoen en €260 miljoen. Dat was al boven zijn vooruitblik eind vorig jaar.

„Onze order-intake van €373 miljoen was opnieuw zeer sterk”, beoordeelde Del Prado. „Zowel de omzet als de orders lag boven onze verwachting.”

Del Prado heeft met ASMI een koppositie in de markt dankzij zijn atomic layer deposition, de techniek waarmee het op duizenden schijven of wafers voor processoren een zeer dunne filmlaag legt waarop miljoenen microchips goedkoper en sneller kunnen worden gemaakt.

ASMI sloot 2018 af met een recordomzet over zijn vierde kwartaal, met €254 miljoen.

