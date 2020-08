Dow en S&P500 winnen, techaandelen in mineur

De Dow-Jonesindex sloot 0,6% hoger. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2% tot 3483 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3%.

De yield van de Amerikaanse 10 jaars staatslening ging omhoog tot 0,745%.

Aandelenbeleggers veerden op na de woorden van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell tijdens de virtuele bijeenkomst van centralebankiers tijdens het Jackson Hole Policy Symposium.

De Fed heeft in de laatste kwartalen haar eigen beleid onderzocht. Dat heeft ertoe geleid dat het vooral zijn inflatiebeleid gaat aanpassen: niet langer een fixatie op 2% toename per jaar, maar de inflatie mag tijdelijk stijgen. Daalt die, dan zal de Fed ingrijpen. De huidige inflatie, volgens het laatste cijfer van 12 augustus van het ministerie van Arbeid, komt uit op 1% voor de periode tot juli 2020. Dat was onlangs 0,6%.

Het aangepaste cijfer voor het bbp van de Verenigde Staten in het tweede kwartaal kwam binnen en werd een fractie positiever met 31,7% daling, dat was 32,9%.

De groei van het aantal WW-aanvragen vlakte af ten opzichte van vorige week, maar was nog altijd tot 1 miljoen nieuwe aanvragen.

Vluchthaven goudprijs ging in reactie op nieuwste weekcijfer voor WW-aanvragen en de woorden van Powell 1,8% omlaag tot $1917,60 per troy ounce (31,1 gram). Zilver verloor 2,4%.

Amerikaanse olie zakte 0,9% tot $43. De markt rekent op vernielingen die de aansterkende orkaan Laura in Texas en Louisiana in de oliesector kan aanrichten.

Vliegtuigbouwer Boeing (+1,4%) meldde dat het Europese luchtvaartagentschap EASA zal begin september in Canada testvluchten met de aangepaste Boeing 737 MAX uitvoeren. De MAX staat om veiligheidsredenen sinds maart 2019 wereldwijd aan de grond, na twee crashes in korte tijd waarbij in totaal 346 doden vielen.

American Airlines won daarop 3,9%, United Airlines steeg met 5,8% op, Delta Airlines 2,9%.

Op de beurs won verder Citigroup 1,8%, General Electric steeg met 1,5%.

Abercrombie won 13%. Het modemerk meldde een onverwachte kwartaalwinst.

Advertentiereus WWP werd tot 7% winst ingekocht, nadat het een bodem in de reclamemarkt constateerde met groei de komende maanden.

Microsoft, dat met supermarktketen Wal-Mart Stores (+4,6%) in de race zou zijn voor overname van het Amerikaanse onderdeel van video-app TikTok, won 2,5%.

Apple won bij de technologiefondsen nipt 0,3%. Volgens Bloomberg verkoopt het dit jaar 81 miljoen AirPod, tegen ruim 60 miljoen vorig jaar. Het totale marktaandeel zakte wel tot 35%, tegen 50% in het jaar ervoor.

Maar andere beeldbepalende techaandelen als Facebook, Netflix en ServiceNow verloren ruim 2,5%. Gamemaker Electronic Arts raakte 2,3% kwijt.

Retailketen Dollar Tree verloor 2,7% op tegenvallende kwartaalverkopen.

Cosmeticabedrijf Coty zakte 7%. Het meldde een kwartaalverlies van $0,46, waar Wall Street rekende op $0,12 verlies, hoewel Coty een beter jaareinde voorspelde.

Op de bodem stond farmaceut Hologic met 10% verlies, Quest Diagnostics verloor 9%.

De Amerikaanse juweliersketen Tiffany (+2,1%) heeft afgelopen kwartaal weer winst geboekt, $32 miljoen over het afgelopen kwartaal. De internetverkopen verdubbelden. De omzet van Tiffany daalde in de tweede drie maanden met 29% tot $747 miljoen op jaarbasis. In het eerste kwartaal daalden verkopen met 45%. Het Franse Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) wil Tiffany overnemen, maar zou bij grote verliezen dat koopbesluit willen terugdraaien.