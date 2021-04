Verkoop aandelen levert oprichter Nikola $49 miljoen op

Milton die vorig jaar onder vuur kwam te liggen na een zeer kritische rapport van Hindenburg Research over de gang van zaken bij het Amerikaanse bedrijf, heeft nog steeds een groot belang in Nikola.

Het aandeel van Nikola ging afgelopen jaar hard onderuit nadat er zorgen naar boven kwamen drijven over de technologie om vrachtwagens elektrisch te laten rijden. Ook General Motors zorgde voor een domper door er van af te zien om een belang te nemen in Nikola.

Onderzoek SEC

In de VS is de SEC nog steeds bezig met een onderzoek om de kritiek van Hindenburg op Nikola te bekijken. De voormalige topman is ook onderdeel van dat onderzoek.

Milton stond samen met zijn broer aan de wieg van het ontstaan van Nikola. Tot begin vorig jaar behoorde zijn innovatieve bedrijf tot de beurslievelingen van beleggers.