’Angstbarometer’ loopt op naar hoogste niveau sinds Griekse crisis

De VIX-index, een indicator voor de bewegelijkheid op de Amerikaanse beurs, is deze week met een stand van 39 punten opgelopen naar het hoogste niveau sinds het dieptepunt van de crisis in Griekenland in augustus 2015. Eerder dit jaar stond de index net boven de 10.

De verkoopstorm houdt deze week flink huis op de aandelenmarkten nu er steeds meer gevallen van besmetting met het coronavirus buiten China opduiken. De vrees bestaat dat daardoor het economische klimaat dit jaar flink zal gaan verslechteren. Ook zijn er steeds meer bedrijven die waarschuwen voor de impact van het virus.

Ook de oliemarkten zitten stevig in de greep van het coronavirus. De prijs van ruwe olie (Brent) is deze week al ruim 10% gedaald.