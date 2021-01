’Verwende’ Nederlandse consument wil niet naar pakketkluisje

Onder meer in de Rotterdamse metro heeft DHL geëxperimenteerd met pakketkluisjes. Het concept sloeg niet aan. Ⓒ ANP/HH PostNL Koninklijke 3.277 -4.71 %

Amsterdam - De pakketkluis, waarin consumenten op plaatsen als stations hun pakketje kunnen laten bezorgen, blijft in Nederland voorlopig een marginaal bestaan houden. Woensdag ging Inpost naar de beurs in Amsterdam. Dat bedrijf exploiteert 10.000 van die kluisjes in Polen en op bescheiden schaal in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland gaat het bedrijf echter niet aan de slag, want het concept wil hier maar niet aanslaan.