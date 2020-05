’Wall Street opent hoger na banencijfers’

Volgens ADP nam de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in april met 20,2 miljoen banen af, wat een absoluut record is. Economen hadden gemiddeld gerekend op een afname met 21 miljoen arbeidsplaatsen. Door de coronacrisis zijn veel bedrijven in de Verenigde Staten gesloten en wordt personeel massaal op straat gezet.

Vrijdag komt het officiële banencijfer van de Amerikaanse overheid. Daarin zijn ook de ontwikkelingen in de publieke sector verwerkt. Er wordt hier ook gevreesd voor een krimp van de werkgelegenheid in de VS met 21 miljoen arbeidsplaatsen.

Aan het cijferfront is er belangstelling voor media- en entertainmentconcern Walt Disney. De winst is afgelopen kwartaal fors gekelderd door de coronacrisis. Vooral het feit dat de pretparken van Disney momenteel gesloten zijn, deed financieel zeer. Wel deed Disney goede zaken met zijn streamingsdienst. Het aandeel Disney lijkt in het rood te gaan openen.

Ook de verkoper van kantoorartikelen Office Depot opende de boeken. Die resultaten lijken goed te vallen, want voorbeurs staat het aandeel fors in de plus.

General Motors (GM) meldde eveneens resultaten. Het autoconcern overtrof de verwachtingen ondanks een gekelderde winst door de coronacrisis en staat voor aanvang in het groen.

Andere bedrijven met cijferpublicaties waren onder meer computerspelletjesproducent Activision Blizzard, fastfoodketen Wendy’s, investeringsmaatschappij KKR, zorgdienstverlener en drogisterijbedrijf CVS Health, de maker van vleesvervangers Beyond Meat en pizzaketen Papa John’s.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,6 procent hoger op 23.883,09 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 2868,44 punten en technologiegraadmeter Nasdaq klom 1,1 procent tot 8809,12 punten.