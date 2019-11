'Logische stap Boskalis bij Horizon'

Boskalis had al een meerderheidsbelang in Horizon en verwerft nu de resterende 37,5 procent van de aandelen. Financiële details werden daarbij niet verstrekt. KBC schat dat er ongeveer 45 miljoen euro is betaald voor het resterende belang. De omzet van Horizon in het gebroken boekjaar 2018-2019 komt naar verwachting boven de 100 miljoen dollar uit.

Horizon, gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten, voert geofysisch onderzoek uit en verleent geotechnische diensten. KBC stelt dat Horizon nu verder geïntegreerd kan worden met bodemonderzoeker Gardline van Boskalis. Het advies voor Boskalis staat op accumulate, met een koersdoel van 22 euro.

ING

ING spreekt van een positieve stap die bij zal dragen aan het resultaten van Boskalis. De bank zegt niet verrast te zijn met het nieuws omdat Boskalis al had aangegeven Horizon geheel over te willen nemen. Het advies is buy met een koersdoel van 26,25 euro.

Het aandeel Boskalis noteerde maandag omstreeks 09.50 uur een plus van 0,9 procent op 21,60 euro.