Personeel fabriek Mentos begint met stakingen in snoepsector

BREDA (ANP) - Werknemers van de Mentos-fabriek in Breda van Perfetti Van Melle leggen vanaf zondagavond drie dagen het werk neer, heeft vakbond FNV aangekondigd. Het is de eerste staking in de zoetwarenindustrie sinds het verlopen van een ultimatum van vakbond FNV aan de koek- en snoepfabrieken.