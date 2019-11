'PostNL op koers ondanks vertraging pakketten'

De omzetdaling die PostNL over het derde kwartaal in de boeken zette, kwam voor KBC als een verrassing. De pakketomzet vielen daarbij 2 procent lager uit dan verwacht. Voor het hele jaar gaat PostNL uit van een volumegroei van pakketten met 13 procent, waar eerder op minstens 14 procent groei werd gerekend. Verder wijst KBC er op dat het derde kwartaal doorgaan de "minst significante" periode voor het postbedrijf is.

Ondanks die groeivertraging ligt PostNL volgens KBC op koers om de gestelde doelen voor dit jaar te halen. PostNL handhaafde ook zijn verwachtingen. De impact van de Sandd-deal in het bedrijfsresultaat, was volgens KBC als verwacht. PostNL rekent daar op een onderliggend cash bedrijfsresultaat van 150 miljoen tot 180 miljoen euro. KBC raamt dit bedrag op 162 miljoen euro.

Pakketten

Verder benadrukt KBC dat PostNL voor het eerst in vijf jaar de tarieven van pakketbezorging verhoogde. Met de verhoging van de posttarieven bleef PostNL ver weg van de door de ACM toegestane tariefsverhoging tot 14,6 procent.

Kenners bij ING wijzen er op dat de resultaten over het derde kwartaal wat tegenvielen, maar dat de outlook voor dit jaar in stand bleef. Net als KBC wijst ING op de mindere prestatie van de pakketdivisie. Verder viel het postvolume nog lager uit dan de daling waar rekening mee werd gehouden. Ook wijst ING er op dat de verkoop van de Duitse dochter Postcon is afgerond.

Tegenvallend

ING bestempelt de update in zijn geheel als ietwat tegenvallend. Verder zal de beoogde kostenbesparing dit jaar volgens de bank aan de onderkant van de afgegeven bandbreedte van 45 miljoen tot 65 miljoen euro uitkomen.

KBC handhaafde zijn koopadvies op PostNL met een koersdoel van 3,40 euro. Ook ING hanteert een koopadvies, waarbij een koersdoel van 3 euro wordt aangehouden. Het aandeel van het postbedrijf noteerde maandag omstreeks 09.40 uur 9,1 procent lager op 1,91 euro.