VDL Nedcar wil meer dan autobouw

VDL zoekt voor zijn autofabriek in Born nieuwe opdrachtgevers omdat BMW vorig jaar het contract voor de bouw van de Mini per november 2023 eenzijdig heeft opgezegd. „Wij gaan daarbij voor een combinatie van auto-onderdelen en autobouw”, zegt Van der Leegte. „We zien dat traditionele autobouwers hun capaciteit afbouwen en voor Chinezen is productie in Europa pas interessant als zij meer dan 25.000 auto’s per jaar verkopen. Daarom kijken we ook naar batterijproductie. Het is een voordeel als je batterijproductie en autoassemblage bij elkaar hebt.”

Het coglomeraat van VDL heeft door corona een uitermate lastig jaar achter de rug. De omzet daalde met 19% tot €4,7 miljard en de nettowinst ging van €156 miljoen in 2019 naar €97 miljoen afgelopen jaar.

Productie-uitval

Uitval van medewerkers door ziekte, wegvallende marktvraag en onvoldoende geleverde materialen van toeleveranciers heeft heel veel productieproblemen opgeleverd. Het bedrijf noteerde bij zijn verschillende onderdelen tot wel 75% omzetverlies per week. Van der Leegte: „Als je me in week 16 van vorig jaar had gezegd dat we een brutowinst van €133 miljoen zouden halen, had ik gevraagd: waar mag ik tekenen? Toen zag het er echt heel slecht uit, de omzet viel toen naar €756 miljoen.”

Van der Leegte kijken desondanks tevreden terug op 2020. Het familiebedrijf heeft vooral in het vierde kwartaal erg goed gepresteerd. De omzet lag toen met €1,5 miljard zelfs €50 miljoen hoger dan de laatste drie maanden van 2019. Ook de orderportefeuille is weer gegroeid. In week 10 van dit jaar lag die op €1,4 miljard, tegenover ruim €1,2 miljard in dezelfde week vorig jaar. Van der Leegte durft dan ook een voorzichtige omzetstijging van 10% te voorspellen voor dit jaar.

Personeel op peil

VDL’s president-directeur zegt vooral blij te zijn dat het bedrijf zijn personeelsbestand met 15.464 werknemers redelijk op peil heeft kunnen houden. Er moesten 270 flexwerkers afzwaaien.

VDL heeft afgelopen jaar €103 miljoen aan coronasteun van het kabinet ontvangen uit de NOW-regeling. „Wij zijn afgelopen jaar dan ook een grootverbruiker geweest van de NOW-regeling die het kabinet in het leven heeft geroepen”, zegt Van der Leegte. „Maar dat komt ook omdat 83% van onze mederwerkers in Nederland werkt.”