Sterrendiner voor thuis

Hij heeft in Maartensdijk in de provincie Utrecht in 34 jaar de prachtige winkel Landwaart Culinair opgebouwd van 60 naar 900 m2. De winkel bevat verse groenten en fruit, zoals bloedmandarijnen van de flanken van de vulkaan Etna op Sicilië; maar ook kant en klare maaltijden en een patisserie waar je je vingers bij aflikt. Al jaren zijn Wim zijn zoon Eelco Landwaart vaste gasten bij restaurant De Nederlanden (*) in Vreeland. Het tweetal wilde na de sluiting van het sterrenrestaurant chef-kok Wilco Berends en zijn vrouw Caroline graag helpen de crisis door te komen.

Tom Heidman en Caroline Berends.

Zij sloegen de handen ineen en besloten een tijdelijke, culinaire samenwerking aan te gaan door het verkopen van hoogwaardige kant-en-klaar maaltijden. „Het zijn schrijnende tijden voor de Nederlandse horeca, met diepgaande financiële gevolgen. Een ware mokerslag voor menig horeca-ondernemer. Wij moeten 18 salarissen per maand ophoesten. We hebben alles gedaan om de medewerkers van ons elders onder te brengen. Vergeet niet dat de vaste lasten gewoon doorgaan”, vertellen Wilco en Caroline Berends.

Zij vonden in ondernemer Wim Landwaart iemand die directe hulp aanbood in de vorm van een tijdelijke samenwerking met het inmiddels gesloten restaurant-hotel De Nederlanden langs de Vecht. Hoewel huurbaas, vastgoedinvesteerder Cor van Zadelhoff, meteen schakelde door de huurpenningen aan te passen, kwam de hulp als geroepen. Ze kozen voor de verkoop van speciaal bereide sterrenmaaltijden in Maartensdijk „omdat niemand naar Vreeland rijdt om bij het restaurant diners af te halen.”

Kwartelpootjes

Berends staat zelf elke dag achter de toonbank om zijn diners aan te prijzen en om voorlichting te geven. „We hebben elke dag zes gerechten, zoals kreeft in bouillabaisse, kwartel met hoisin saus en grietfilet in ansjovisboter en spinazie met gebakken aardappels. Elke week wisselen we de gerechten. Een driegangenmenu komt uit op ongeveer 40 euro”, legt Berends uit.

Tom Heidman, voormalig bestuursvoorzitter van de 450 C-1000 winkels die in Jumbo zijn opgegaan: „Het is een experiment en interessant voor de lange termijn. Het kan de consument op andere gewoontes brengen en op het idee brengen vaker dit soort diners af te halen. Wilco’s smaken worden vertaald naar culinaire kant-en-klaar maaltijden, die vervolgens in de winkel van Wim Landwaart verkocht worden. De mensen zijn gewend aan warme maaltijden op het bord, maar in dit geval moeten ze de gerechten zelf afmaken. Het resultaat is smaaktechnisch een sterrendiner.”

Alle bereidingen vinden in de keuken in Vreeland plaats met eigen koks.