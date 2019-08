Nikkei eindigt week met winst

De Nikkei in Tokio ging 0,4 procent hoger het weekeinde in op 20.710,91 punten. De Japanse hoofdindex won deze week 1,4 procent. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse kerninflatie, de consumentenprijzen exclusief vers voedsel, in juli is uitgekomen op 0,6 procent. Dat is gelijk aan de inflatie in juni. De Japanse centrale bank heeft een doelstelling voor de kerninflatie van 2 procent.

De Japanse defensiebedrijven zaten in de lift nadat Zuid-Korea een streep zette door een overeenkomst met Japan over het uitwisselen van militaire inlichtingen. Japan en Zuid-Korea zijn al geruime tijd verwikkeld in een diplomatieke ruzie. De makers van defensie-apparatuur Ishikawa Seisakusho en Howa Machinery stegen 3,5 procent en 4,3 procent. Hanatour Japan, die reizen organiseert van Japan naar Zuid-Korea, zakte daarentegen 1,7 procent.

De Chinese beurzen gingen licht vooruit. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,2 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,5 procent. In Seoul stond de Kospi nagenoeg onveranderd. De All Ordinaries in Sydney boekte een winst van 0,3 procent.