Chipmaker helpt Mercedes-Benz aan zelfrijdende auto

De techniek van het Nvidia Drive-platform zal standaard in de volgende generatie Mercedes-Benz voertuigen worden gemonteerd. Naast AI-kaartfuncties gaat het ook om applicaties die de veiligheid en het gebruiksgemak bevorderen.

Verder is de software dusdanig ontwikkeld dat auto's gedurende de levensduur van updates voorzien kunnen worden.

Volgens Nvidia is Mercedes-Benz de perfecte partner om mee samen te werken, zei Nvidea-topman Jensen Huang. Volgens Ola Källenius, bestuursvoorzitter van Daimler en hoofd van Mercedes-Benz is de laatste tijd volop gesproken over de mogelijkheden die er zijn. Het nieuwe platform helpt de ontwikkeling van autonoom rijden een duidelijke stap vooruit.