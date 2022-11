’Dit is een arts die naar je luistert’

Bij de prijs hoort een portret, geschilderd door Richard van Klooster. „Het is de laatste keer dat we de prijs uitreiken”, zei Van Klooster als vicevoorzitter. Als eerdere winnaars noemde hij onder anderen Lee Towers, André van Duin, Pieter van Vollenhoven en Gerdie Verbeet.

Richard van Klooster met het portret dat hij van Bob Pinedo schilderde, met Jaap Rost Onnes, voorzitter adviesraad Muzenprijs. Ⓒ Foto De Telegraaf

„Bij veel baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van oncologie stond hij persoonlijk aan de wieg”, sprak Jaap Rost Onnes, gangmaker achter de prijs, over Pinedo, die hij bovendien eerde om zijn grote aandacht voor patiënten: „Hij luistert.” Terwijl de meeste artsen zoveel tijd niet hebben. Pinedo zei zijn portret thuis op te hangen in Curaçao, waar hij actief is in de ziektepreventie.