'Hogere opening op Wall Street'

NEW YORK (AFN) - De effectenbeurzen in New York staan dinsdag voor een hogere opening. Er zijn kwartaalcijfers van bijvoorbeeld doe-het-zelfketen Lowe's en levensmiddelenproducent Campbell Soup. Ook worden gegevens gemeld over onder meer de Amerikaanse huizenmarkt.

Verder kauwen beleggers op Wall Street nog na op het nieuws dat voorzitter Janet Yellen van de Federal Reserve niet aanblijft in een andere functie zodra haar opvolger Jerome Powell aan de slag gaat. President Donald Trump maakte begin deze maand bekend dat Powell Yellen vervangt aan het einde van haar termijn in februari. Yellen is nu naast haar functie als voorzitter ook een van de zeven gouverneurs van de Fed.

Lowe's boekte in het afgelopen kwartaal meer omzet en winst. Daarbij profiteerde het bedrijf van de reparatiewerkzaamheden na de orkanen die het zuiden van de VS teisterden. De cijfers waren beter dan verwacht.

Cijfers Campbell Soup

Campbell Soup publiceerde juist tegenvallende kwartaalprestaties. Daarnaast verlaagde de soep- en levensmiddelenfabrikant de winstverwachting voor het gehele jaar. Voorbeurs staat het aandeel flink in het rood.

De producent van verpakt voedsel Hormel Foods gaf ook inzage in de boeken. Die waren beter dan verwacht. Dat gold ook voor de kwartaalcijfers van de fabrikant van medische technologie Medtronic.

Andere cijfers

Andere bedrijven met kwartaalcijfers waren onder meer de discountketen Dollar Tree, juweliersketen Signet Jewelers, warenhuisconcern Burlington Stores, techbedrijf Palo Alto Networks, schoenenverkoper DSW, kledingwinkelbedrijf Urban Outfitters en de maker van wetenschappelijke apparatuur Agilent Technologies.

Kort na aanvang van de handel in New York wordt informatie gemeld over de verkoop van bestaande woningen in de VS in oktober. Nabeurs staan kwartaalberichten op de rol van onder meer HP Enterprise en HP Inc.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 0,3 procent hoger op 23.430,33 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,1 procent tot 2582,14 punten. Technologiebeurs Nasdaq won ook 0,1 procent, tot 6790,71 punten.