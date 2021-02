Smakelijke lunch Damrak met ING en chips in trek

De AEX-index staat even na twaalf uur 0,9% hoger op 670,3 punten, het hoogste niveau sinds september 2000. De AMX stijgt 0,2% naar 1004,9 punten.

De overige Europese beursgraadmeters blijven achter bij het sprintende AEX. De Britse FTSE 100 stijgt 0,1%. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 dalen respectievelijk 0,5% en 0,1%.

Techfeestje

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat de AEX aangevuurd door de voortdurende voorspoedige gang van zaken bij techfondsen de vaart er goed in blijft houden. „Vooral ASML met een weging van 19% levert een belangrijke bijdrage aan de opmars van de index, maar ook fondsen, als Prosus en Adyen gaan ondanks de zeer hoge waarderingen maar door met stijgen. Het grote verschil met de techhausse in 2000 is dat er nu als gevolg van de coronacrisis wel winsten worden geboekt. Het is alleen afwachten wat er gaat gebeuren bij de herweging van de AEX begin maart, waarbij de weging van ASML weer teruggaat naar 15%.”

Volgende week krijgt het cijferseizoen een vervolg. „Vooral in de VS verloopt het goed met over het 4e kwartaal per saldo een verbetering van de winstgevendheid in vergelijking met vorig jaar bij fondsen uit de S&P500 die tot nu toe met cijfers zijn gekomen. In Europa is er een winstdaling van 11%”, stelt Van Zeijl.

De rente op 10-jaars schatkistpapier in Italië dook naar 0,4%, het laagste niveau ooit nadat voormalige ECB-voorzitter Mario Draghi groen licht kreeg om een nieuwe regering in het Zuid-Europese land te vormen.

ING uitblinker

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat ING met een plus van 5,1% aan kop. De bank rapporteerde een halvering van de jaarwinst, terwijl analisten een sterkere terugval voorzagen. De bank gaat bovendien een dividend van €0,12 per aandeel betalen. Volgens Van Zeijl was de verminderde toename aan de stroppenpot voor slechte leningen een grote meevaller. Daarnaast liet ING zich positief uit over het lopende jaar. Branchegenoot ABN krijgt er 2% bij.

De toeleveranciers aan de chipsector ASMI en ASML blijven hun records verbeteren, ditmaal met plussen van 2,3% en 1,6%. Telecomconcern KPN plust 2,3%.

Staalgigant ArcelorMittal zakt 2,8%, na donderdag al stevig te hebben ingeleverd op zijn kwartaalcijfers. Galapagos moet nog eens 1,4% afstaan.

Shell koerst 0,1% hoger. Van Zeijl geeft aan dat het voorzichtig verleggen van de koers bij het olie- en gasconcern niet als een verrassing kwam gelet op de onzekere verdiensten bij groene energie, al wijst hij er op dat met de winning van fossiele brandstoffen er ook steedshogere kosten gemoeid zijn.

Bekijk ook: Slimme cijferaar Adytia Mittal treedt in voetspoor van staalkoning

Bij de middelgrote fondsen staat Flow Traders met een koerssprong van 11% stevig bovenaan. De beursintermediair publiceerde een verrassend sterke winst in het vierde kwartaal en keert een slotdividend van €2,50 per aandeel uit.

De toeleverancier aan de chipsector Besi volgt op afstand met een vooruitgang van 4%.

Basic-Fit wint 0,2%. De fitnessketen heeft €150 miljoen opgehaald om de crisis te doorstaan.

Intertrust hoogvlieger

Financieel dienstverlener Intertrust gaat 3,2% onderuit op zijn kwartaalcijfers, mogelijk uit teleurstelling over het schrappen van het dividend. De cijfers waren in lijn met de verwachtingen van zakenbank Degroof Petercam, die bij zijn koopadvies blijft.

Smallcap Heijmans zakt 3%. Beleggers zijn niet onder de indruk van de jaarcijfers en het dividendvoorstel van het bouwbedrijf.

Vastgoedfonds Wereldhave krijgt de handen wel op elkaar na zijn cijferpublicatie en klimt 2,7%. Detacheerder Brunel valt ook in de smaak met een vooruitgang van 4,6%.

Bekijk ook: Wereldhave loost eindelijk Rijswijks winkelcentrum

Detacheerder Brunel wint 3% na de publicatie van de jaarcijfers. ING toont zich vooral enthousiast over de afgegeven prognose voor het eerste kwartaal en het voorgestelde dividend van €0,30.

ESG Core Investment staat op de lokale markt 3,5% boven zijn introductieprijs van €10. Dit investeringsfonds gaat voor zijn aandeelhouders op zoek naar een duurzame belegging.

Brill pakt er 2,7% bij. De uitgever meldde donderdag nabeurs dat de omzet in het vierde kwartaal duidelijk is gestegen, geholpen door het herstel van de verkoop van fysieke boeken.

Biotechbedrijf Kiadis stijgt met 0,8% naar €5,40. Zoals eind vorig jaar al was aangekondigd, is het Franse farmaciebedrijf Sanofi vanochtend met een overnamebod van €5,45 per aandeel gekomen.

