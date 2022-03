Twentse TKH haalt personeel en werk weg uit Kiev

TKH maakt in een fabriek in Kiev kabelsystemen die vooral bestemd zijn voor medische apparaten. Het priegelige werk met de kleine kabeltjes wordt er vooral door vrouwen verricht. Volgens Van der Lof maken zij 80 tot 90% uit van TKH’s personeelsbestand in Kiev.

Het werk is zo’n drie weken geleden verhuisd naar fabrieken van TKH in Duitsland en Polen. Commerciële activiteiten in Rusland en Oekraïne zijn stilgelegd. TKH heeft in beide landen rond de €10 miljoen omzet, op een totaal van €1,3 miljard per jaar en weinig toeleveranciers in de regio.

Rond het uitbreken van de oorlog heeft TKH besloten de productie te verhuizen, en medewerkers die dat wilden mee te nemen aan te bieden mee te gaan, inclusief hun gezinnen. De meeste mannen mogen van de regering niet weg uit hun land en willen dat volgens Van der Lof ook niet. “De mentaliteit is daar heel erg dat ze willen blijven om voor hun land te vechten.”

’Helpen waar het kan’

De meeste vrouwen die met TKH naar Duitsland en Polen zijn gegaan, nemen hun kinderen mee, maar hebben hun mannen achter moeten laten. “We proberen mensen in Kiev waar het kan te helpen, maar ook om ze daar weg te halen en werk en huisvesting te regelen voor nieuwe toekomst te beginnen buiten Oekraïne. We horen dat mensen die weg zijn gegaan, ook geen toekomst meer zien in Oekraïne.”

Van der Lof zegt te hopen dat TKH de komende tijd nog meer medewerkers met hun gezinnen alsnog uit Kiev te kunnen halen. Mensen die zijn achtergebleven, komen nu echter nog moeilijk weg uit de Oekraïnse hoofdstad, waar men nu vreest voor een grote Russische aanval.