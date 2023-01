Groothandel Sligro zette in 2022 meer om dan voor corona

Sligro stelt zelf een deel van de prijsstijgingen voor zijn rekening te nemen, wat vermoedelijk ten koste gaat van de winstmarge. Maar dat maakt het bedrijf pas volgende maand bekend bij de volledige jaarcijfers.

De omzet van Sligro bedroeg in 2022 een kleine 2,5 miljard euro, haast 31 procent meer dan het jaar ervoor. Dat geeft echter een vertekend beeld omdat er in 2021 meerdere lockdowns waren en in 2022 alleen één aan het begin van het jaar. De verkoop van tabak werd opnieuw minder belangrijk voor Sligro. Die maakte nog 7,9 procent van de omzet uit afgelopen jaar.

De omzet van Sligro groeide in België, waar het bedrijf ongeveer tien keer zo klein is als in Nederland, aanzienlijk harder. Dat kan dit jaar verder versnellen, want deze week kwam de overname van de Belgische Metrowinkels van de failliete concurrent Makro België rond.