Belegger brandt zich niet aan woningbouw

Op veel plekken wordt nog druk gebouwd, maar nieuwe projecten belanden vaak in de ijskast. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De voorspelde terugval van de woningbouw begint zich steeds meer in harde cijfers te vertalen. In het eerste kwartaal daalden de investeringen van beleggers in de nieuwbouw van huurwoningen met 51%, constateert woningmarktonderzoeker Capital Value. Woningbeleggers investeerden in 1609 nieuwe huurwoningen, tegen 3770 een jaar geleden. Het kabinet zal met meer subsidies over de brug moeten komen, denkt het bureau.