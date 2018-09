Onderzoek naar wanbeleid SNS blijft mogelijk

Het gaat om een bekrachtiging van een eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam. SNS en de Staat waren tegen dat besluit in cassatie gegaan.

Het is nu weer aan de Ondernemingskamer om te bepalen of er daadwerkelijk een zogeheten enquêteonderzoek komt. Volgens de VEB zou dat dan een belangrijke stap zijn op weg naar compensatie voor gedupeerde beleggers.

De vereniging reageerde vrijdag dan ook verheugd. "Met het arrest van de Hoge Raad krijgen beleggers eindelijk de mogelijkheid de feiten te onderzoeken die hebben geleid tot de ondergang van SNS", aldus VEB-directeur Paul Koster.

SNS dreigde begin 2013 te bezwijken onder aanhoudende financiële problemen van de vastgoeddivisie. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) besloot in te grijpen en nationaliseerde het financiële concern.

Schadevergoeding

Een wanbeleidprocedure bij de Ondernemingskamer is voor aandeelhouders vaak een eerste stap richting schadevergoeding. In het geval van SNS Reaal lag dat evenwel lastig omdat beleggers in februari 2013 werden onteigend. Daarmee verloren zij volgens zowel SNS als de Nederlandse staat hun rechten als aandeelhouders.

Los van het onderzoek naar mogelijk wanbeleid, loopt er ook nog een juridische procedure over de vraag welke vergoeding de Staat aan beleggers moet betalen voor het onteigenen van hun aandelen. De Ondernemingskamer heeft inmiddels deskundigen benoemd die een faire prijs moeten bepalen. De uitkomsten van dat onderzoek worden eind volgend jaar verwacht.