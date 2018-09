'Van Lanschot versterkt kapitaalbasis verder'

Lagere kosten en verbeterde marktomstandigheden hielpen de vermogensbeheerder in het doorgaans rustige derde kwartaal aan een winst die vergelijkbaar was met die in de eerste twee kwartalen. Het bedrijf profiteerde ook van een verdere verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille.

ING beoordeelt het tussentijdse handelsbericht, waarin Van Lanschot geen concrete cijfers vermeldde, als positief. De bank handhaaft zijn koopadvies bij een koersdoel van 24 euro. Het aandeel koerste vrijdag aan het eind van het eerste handelsuur op het Damrak 1,7 procent hoger op 18,16 euro.