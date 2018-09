Kraft Heinz schrijft zwarte cijfers

Kraft Heinz zette een winst in de boeken van 842 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder nog een verlies van 303 miljoen dollar. Aangepast voor eenmalige posten realiseerde Kraft Heinz een winst per aandeel van 0,83 dollar. Analisten rekenden in doorsnee op 0,74 dollar per aandeel.

De omzet van Kraft Heinz kwam uit op 6,3 miljard dollar. Dit betekende een stijging ten opzichte van de 6,1 miljard dollar een jaar eerder.