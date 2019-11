Boskalis claimt 130 miljoen bij Vattenfall

"We hebben een verschil van inzicht, laat ik het zo samenvatten", vertelt Berdowski aan BNR. "Bij de exploitanten ligt er een enorme druk op de kosten. Je loopt ook tegen de grenzen van werken op zee aan." Soms gebeurt het dat klanten, in dit geval Vattenfall, kosten proberen neer te leggen bij Boskalis, aldus de topman. "Maar daar gaan wij natuurlijk niet zomaar in mee." Meer details geeft Berdowski niet over de claim.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik