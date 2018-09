Succes met hairextensions

„Voordat ik begon bestonden er geen salons gespecialiseerd in het zetten van extensions”, vertelt de 34-jarige onderneemster. „Door die focus liep het vanaf het begin storm met onze salon in Hengelo.” Het liep zo goed dat echtgenoot Van Huizum al na een half jaar besloot ook in het bedrijf te stappen. „Anders zou ik Roos nooit meer zien. Ze stond alleen nog maar in de zaak”, grapt hij.

Specialisatie

Van Huizum bevestigt dat specialisatie belangrijk is voor het succes. „Waar andere kappers twee keer per week extensions zetten, zijn wij er de hele dag mee bezig. We zien zo heel goed wat er verbeterd kan worden en zijn daarom ook begonnen met het ontwikkelen van eigen producten.”

Dat ging niet over één nacht ijs. „We hebben samen met de universiteit Twente onderzoek gedaan naar de beste extensions ter wereld”, vertelt Van Binsbergen. „Pas na 4,5 jaar hadden we een product ontwikkeld waar we tevreden over waren. We zijn heel veeleisend op het gebied van kwaliteit.”

De extensions worden gemaakt van haar afkomstig uit geselecteerde tempels in India. Vrouwen komen hier om hun haar te offeren. Dit haar wordt verkocht door de tempels en het geld gebruikt om scholen en kinderopvang in de regio te bouwen.

Trainingen

Hairloxx richt zich niet alleen op ‘high-end extensions’ maar ook op verzorgingsproducten en bevestigingsmateriaal. Het bedrijf geeft ook trainingen aan kappers en salons die hun producten willen gebruiken. Het merk, dat in 2013 werd gelanceerd, opereert inmiddels ook op de Belgische markt. Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland staan op de agenda. In die landen zijn plaatselijke distributeurs aangetrokken.

Hoewel een eerste brandstore van het merk op Curaçao niet de meest logische stap lijkt, is het dat voor de oprichters wel. „In de Antillen ligt een grote markt voor ons”, vertelt Van Binsbergen. „We hadden klanten die om de paar maanden vanuit daar naar Nederland kwamen voor een treatment. Onvoorstelbaar toch? Maar voor hen was de kwaliteit van onze extensions dat waard.”

