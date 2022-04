Bouwend Nederland waarschuwt: huidige stikstofplan zet bouw stil

Het kabinet is van plan om 100.000 woningen per jaar te bouwen, maar dat gaat de komende jaren niet lukken, zegt voorman Maxime Verhagen van Bouwend Nederland. „De minister wil eerst kijken of de natuur herstelt, dan kijkt ze of er eventueel nog iets mogelijk is. Dat betekent dat we geen woningen of wegen kunnen bouwen in de komende twee jaar. De voorgestelde aanpak van de minister is in de praktijk onwerkbaar”, zegt Verhagen.

Bedrijven uitkopen

Hij roept het kabinet op om meteen aan de slag te gaan met het uitkopen van bedrijven. Daarmee gaat de stikstofuitstoot omlaag, een deel wordt gereserveerd voor natuurherstel en een deel gaat naar de bouw van woningen en wegen. „Anders lossen we de wooncrisis niet op.”

Volgens Verhagen komt de nieuwbouw van een half miljoen woningen in Noord- en Zuid-Holland, waar de woningnood het hoogst is, in gevaar. Net als de energietransitie, want woningen kunnen niet langer verduurzaamd worden, vreest de bouwvoorman na bestudering van het voorstel.