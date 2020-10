Wantrouwen heerst om Europese noodsteun

De Europese Commissie van voorzitter Ursula von der Leyen moet de herstelplannen van de landen beoordelen. Ⓒ ANP/HH

De geboorte van het EU-herstelfonds ging in juli gepaard met een hevige klap die in Brussel en nationale hoofdsteden nog altijd nadreunt. Maar de verdere ontwikkeling van het fonds, met daarin honderden miljarden euro’s om Europese economieën zo snel als mogelijk terug te laten veren na de eerste coronagolf, gaat niet zonder slag of stoot.