Wall Street dicht bij huis; belegger duikt op banken

De Dow-Jonesindex stond rond 20.00 uur (Nederlandse tijd) fractioneel hoger. De breed samengestelde S&P 500 won ook fractioneel en techbeurs Nasdaq kreeg er 0,1% bij.

Veel beleggers namen een adempauze na de recordstanden die de S&P 500 en de Nasdaq een dag eerder bereikten. Verder wordt gekeken naar de verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus en kauwen beleggers na op positievere verwachtingen van de Wereldbank over de groei van de Chinese economie.

In steeds meer landen is de Delta-variant van het virus in opkomst. De variant die voor het eerst in India opdook zorgt er nu voor dat versoepelingen trager gaan of weer worden teruggedraaid. Beleggers volgen de cijfers daarover scherp, want nieuwe strenge maatregelen kunnen het economisch herstel schaden.

Banken maakten vaart. Na een geslaagde stresstest van de Federal Reserve mogen die binnenkort weer eigen aandelen inkopen en daar maakten ze meteen gebruik van. Zo gaat Morgan Stanley voor 12 miljard dollar eigen aandelen inkopen en Goldman Sachs verhoogt zijn dividenduitkering. Beleggers zagen die plannen wel zitten en zetten de financiële instellingen respectievelijk bijna 3 en dik 1% hoger.

United Airlines bestelde 270 nieuwe vliegtuigen bij Boeing (plus 0,8 procent) en Airbus. De luchtvaartmaatschappij wil zich meer op reizigers gaan richten die meer willen betalen voor ruimte en luxe aan boord en werd licht lager gezet. Walmart won juist 0,2 procent nadat de winkelketen had bekendgemaakt insuline onder eigen naam op de markt te gaan brengen. Die zou veel goedkoper moeten zijn dan die van farmaceutische bedrijven.